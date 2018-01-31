詐騙出新招！ 誆稱宿舍改裝 廠商簽約前先匯百萬

2018-01-31 16:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕歲末年終又有詐騙花招！時代力量台中市中西區市議員參選人李國禎接獲廠商陳情，指有人謊稱大學學生宿舍要改裝冷氣與床組，簽約前廠商得先匯百萬工程款，幸業者警覺未受騙，呼籲業界提高警覺防詐。

從事空調業的賴姓廠商日前接獲有人謊稱是台中教育大學人員，要進行學生宿舍冷氣汰舊換新工程，開出每部5萬5千元的預算，稱要更新76部冷氣，約418萬元，此外還要更換男宿床鋪，金額190萬元。

賴姓廠商指出，對方要求一併統包床鋪工程，但要先給190萬元的床鋪工程費，並且約他在校門口簽約。

因6到8坪的冷氣行情價約4萬8千元，對方開口的價錢高於行情，加上又不經公開招標，甚至還要約在校門口簽約，且前提須先匯非本業的床鋪百餘萬元費用等，在在令他倍感可疑，轉向李國禎陳情。

李國禎代向學校求證後，學校表示根本無此工程，甚至表示也接獲不少廠商詢問該項工程，校方也覺得十分困擾，台中教育大學也緊急在學校網頁公告澄清，是新型詐騙手法，該校採購皆透過正規程序，提醒民眾接到疑似電話請勿匯款，可直接洽詢165反詐騙專線，或撥打學校電話確認。

李國禎指出，時近歲末年終之際，不肖人士又開始以各式詐騙花招，提醒民眾務必了解公家機關均有公開招標的限制，不可能私下授受，提醒民眾切勿輕易匯款受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆