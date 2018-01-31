大里工業區工廠火警濃煙竄天 還好消防隊動作快

台中大里工業區一家熱處理工廠上午起火，直竄天際的濃煙遠遠就可看到。（記者陳建志翻攝）

2018-01-31 15:55

〔記者陳建志／台中報導〕大里工業區工業15路一家熱處理工廠，上午10點多在進行鐵皮廠房鐵皮牆壁更換時，疑似焊街、切割時不慎，火花引燃鐵皮上沾附的油漬起火燃燒，整片鐵皮瞬間陷入火海，員工見狀趕緊報案並拿滅火器噴灑，但因高度太高作用不大，所幸消防人員迅速趕抵，立即出水滅火，即時將火撲滅，未讓火勢延燒，讓附近工廠虛驚一場。

台中市消防局上午10點43分接獲報案，指大里工業區工業15路一家工廠起火燃燒，立刻派遣仁化、十九甲、國光、車籠埔、霧峰、太平等分隊，出動各式消防車輛15輛，以及近40名警義消到場滅火。

起火後因整片鐵皮牆壁陷入火海，直竄天際的濃煙遠遠就可看到，所幸在大里工業區內的仁化消防分隊迅速趕抵，立刻出水滅火，迅速將火源撲滅，未讓火勢延燒到廠房內的機器和緊鄰的隔壁工廠，讓大家都虛驚一場。

一名工人表示，因工廠鐵皮廠房老舊，今天請人更換鐵皮牆壁，工人疑似在進行電焊、切割時，火花不慎引燃鐵皮上的油漬，整片鐵皮牆壁瞬間陷入火海，員工雖拿滅火器企圖滅火，但因火勢太大起不了作用，都趕快跑到工廠外。

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