不滿護孕妻過馬路被叭 男子嗆聲路人上演全武行

2018-01-31 15:40

〔記者吳仁捷／新北報導〕陳姓男子與女友及另一對洪姓、廖姓情侶相約看電影移動迷宮，陳男開車行經板橋實踐路，按了喇叭警告過馬路的林姓男子與其懷孕妻子，林男不滿遭按喇叭上前質問，雙方口角打架，混亂中陳嫌這方3人打林男1人，陳嫌還掏出彈簧刀朝林男右大腿刺下、血流如注，警方趕到將林男送醫，將互毆的4人全帶回法辦。

板橋警分局調查，27日晚間11時許，20歲的陳男開車載著18歲的羅姓女友，與騎機車的19歲的洪姓、廖姓情侶檔相約，到大遠百看午夜場電影移動迷宮，4人相約板橋實踐路、重慶路口，陳男開車抵達時，發現馬路上一對情侶正要過馬路，他按了一聲喇叭警告，沒想到對方以為遭到挑釁，竟衝上前質問：「你是叭三小？」陳男口氣也不好，雙方起了口角衝突，林男還拿起路邊的交通橫桿追打陳男，但遭妻子攔阻。

此時在旁騎機車等待友人的洪男及廖女情侶檔見狀，看到自己朋友被追打，立刻加入戰局，形成一打三的局面，陳男回到車上拿出手電筒朝對方背部猛砸，還把手電筒都打斷了，接著又拿出彈簧刀朝林男腿部刺去，當場血流如注，幸好沒有生命危險。

板橋警方獲報，出動快打警力到場，逮捕這4名打架男女，先動手打人的林某說，以為對方按喇叭是在挑釁，才會用飲料罐砸向對方，想不到沒砸到還跑給他追，他一氣之下拿起一旁交通連桿要打對方，但被妻子搶下要他別惹事，後來一對男女到場一起打他，還拿安全帽扁他，才會出手反擊。

警方說，原本只是單純的按喇叭示警，卻變成打架，一群人全被送進警局過了一晚，還被依殺人未遂及傷害等罪送辦，最後連午夜場電影也看不成了，早知如此何必當初。