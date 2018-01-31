派出所長寫字一把罩 鄉親排隊領春聯

2018-01-31 15:01

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東內埔分局佳佐派出所所長潘全彭，國小2年級就對書法產生興趣，從此閒暇時間就會提筆揮毫，因而練就一手好字，近年潘全彭透過臉書分享自己的寫字心得，意外引起廣大迴響，除了受邀出席公益書法活動，每逢春節前夕，地方鄉親還會帶著紙墨到派出所找他，潘全彭趁著休息空檔免費服務，也寫下反毒、防詐等對聯，利用這項才藝做警政宣導。

潘全彭說，小時候看見哥哥姊姊們上書法課，就覺得毛筆特別有趣，小學2年級時他第1次拿毛筆，當時把家裡的牆壁、門窗都寫滿字，後來曾經在學校得過書法比賽名次，他平常最喜歡寫心經、三國演義開卷詩等，但沒有正式拜師學藝，多是買字帖臨摹。

潘全彭的一手好字，不僅吸引鄉親踴躍來訪，也為鄉間派出所增添溫馨氣氛，潘全彭也透露，早年交筆友的年代，他常常信寄出去後就立刻收到回信，這是他覺得寫字最美好的年代，現在人很少寫字，但手寫字有電腦取代不了的溫度。

透過臉書分享寫字心得後，越來越多人向潘全彭索討墨寶，今年也收到救國團邀請，參與捐發票贈春聯活動，潘全朋藉此寫下「反轉毒害人増壽、掃盡黑塵福滿門、打擊詐騙迎千祥」警政宣導春聯，對於鄉親的熱情，潘全彭謙虛表示，很感謝大家喜歡他的字，但他還沒有寫得很棒，還有很多要練習的地方，會繼續努力專研把字寫好。