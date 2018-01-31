北所懇親 受刑人抱到親生兒好感動

2018-01-31 14:57

〔記者王定傳／新北報導〕台北看守所昨、今2天舉辦春節懇親會，讓受刑人有機會與家人面對面談話，其中，受刑人阿彬因吸食海洛因，不只一次進出監所，這次服刑期間，兒子出生，今天終於能抱抱小孩，他受訪時回憶的過世的父親、紅著眼眶說，自己很不孝，且經歷因吸毒開刀、兒子出生，下定決心擺脫毒品糾纏，出獄後將開業當廚師，不讓妻兒擔心！

北所昨日與今日在所內舉辦懇親會，讓受刑人有機會與家人懇談，享受短暫的天倫之樂；因吸食海洛因、反覆進出監所的受刑人阿彬（化名）說，自己因投資失敗，在朋友介紹下接觸毒品，曾因吸毒住院，在鬼門關前徘徊，所幸遇到好醫師把他拉回來。

阿彬說，他在所內看到許多「同學」的家人，在服刑期間過世，感受到「同學」們的無奈，讓他想起自己早逝的父親；談到此時，阿彬不禁眼眶泛紅地說：「自己很不孝」，而服刑期間，兒子出生也讓他想很多，未來一定要擺脫陋習，出所後將開餐廳，讓妻兒、母親不再擔心！

也因毒品案入監的受刑人阿鴻（化名）說，他入所8個月，家人雖然都住在北部，能常見面，但只能透過玻璃窗對談，懇親活動，讓他能夠親手抱抱出生沒多久的小孩，十分感動；而當懇親即將結束時，阿鴻仍和妻子依依不捨地相擁，他誓言未來會戒除毒品，回歸家庭。

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