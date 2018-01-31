林口驚傳男子摔落電梯井 男子送醫不治

2018-01-31 14:40

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市林口區工九路一處工地，今日下午1時許驚傳男子墜落工業用電梯井，警消獲報趕抵現場，發現54歲黃姓男子已無生命跡象，警消人員將救起後緊急送往林口長庚醫院治療，但稍早仍傷重不治。

警方初步調查，黃男為該工廠員工，疑似正進行例行性巡查，據黃男的同事透露，黃男上午10時許曾告知要外出移車，疑似未注意電梯尚未抵達2樓，失足從2樓摔下，直到下午1時許才被其他員工發現，詳細事發過程警方正釐清中。

（下午4點23分更新）