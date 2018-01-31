工頭兒子沈迷夾娃娃不乖 沒想到乾兒子更壞

2018-01-31 14:42

〔記者許國楨／台中報導〕李姓男子因竊案遭通緝，逃亡期間以假名應徵粗工，認識年紀大他20幾歲的江姓工頭後拜為乾爹，日前乾爹小兒子因沈迷夾娃娃不回家，請李男陪同四處找人，途中乾爹因肚子餓買肉圓上車果腹，卻因違停遇警盤查，李男一陣糊弄，最後還是被查出通緝身分，讓原以為乾兒子是年輕有為青年的乾爹終於認清真面目，不斷搖頭嘆息。

台中市第五分局松安派出所副所長裘景智當班巡邏北屯區崇德六路與興安路口時，發現一輛自小客在路口紅線違停遂趨前勸離，60歲江姓駕駛表示買了肉圓準備回家果腹，因肚子太餓等不及，才停在路旁吃了起來，此時警方發現後座38歲李男馬上搖上車窗，神色慌張的迅速低頭滑手機，直覺有異盤查。

李男自稱是39歲的「呂文仲」，還提供出生年月日，表示忘記身分證字號，央求警方讓其返家拿身分證，但員警查詢後根本無此人，再使用人臉辨識系統，李男故作鎮定裝得一派輕鬆，卻偷看警方電腦查詢結果，最後因無法確切比對，裘員表示，如果堅持不透露，要依法帶返所比對指紋進行查證。

江男此時還在一旁不斷保證乾兒子「阿文」沒問題，最後李男自知硬拗不過而坦承身分，經查確定是被台中地檢署發布的竊盜通緝犯。李男表示，逃亡期間透過報紙廣告以假名應徵粗工，跟著擔任工頭的江男四處打工維生，因江男很照顧他雙方也很投緣才認對方當乾爹。

江男說，因最近小兒子沈迷夾娃娃常流連在外不回家，當天才會開車搭載李男陪同四處找人，原以為乾兒子是年輕有為年輕人，沒想到比小兒子還不乖，警方說，這下李男真實姓名及竊盜通緝犯身分全曝光，也讓相信他沒問題的乾爹只能直搖頭嘆息，終於認清真面目，訊後將李男解送歸案。