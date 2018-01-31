夥同癌末妻侵占4500萬 「洗錢防制法」新制見效全追回

王男夥同妻子侵占WOODPARK公司156萬美金，士林地檢署獲報立刻依「洗錢防制法」新制查扣贓款，追回所有款項。（記者黃捷攝）

2018-01-31 13:45

［記者黃捷／台北報導］王姓男子夥同癌末妻子因不滿生意夥伴姜姓男子太過苛刻，竟利用妻子替姜男保管公司帳戶的機會，侵占156萬美金（約台幣4500萬），所幸「洗錢防制法」新制見效，檢調獲報當天就查扣其中100萬美金，後續更順利追回剩餘款項。

檢調調查，姜男任職新加坡公司WOODPARK執行董事，與王男是高中同學，2人相識約有40年，王妻也以每月1萬5000元酬勞，受姜男委託管理公司的OBU帳戶。

王男與姜男近期因生意來往上有嫌隙，王妻也認為領得酬勞不多，卻常常被姜男指責，夫妻倆心生不滿，竟向親友商借帳戶作為人頭，王妻再陸續將WOODPARK的OBU帳戶內156萬美金，分20萬、30萬、50萬匯入國內帳戶，另外56萬則匯到美國帳戶，疑似打算以此筆款項作為談判籌碼。

姜男很快發現公司款項異常報案，士林地檢署去年12月14日受理後，主任檢察官邱智宏、檢察官張聰耀認為王男及王妻涉犯最輕本刑6個月以上的業務侵占罪，剛好符合去年6月上路的「洗錢防制法」新制門檻，當天就緊急查扣人頭帳戶內的100萬美金，隨後也向法院備查獲准。

王男到案起初否認犯行，將罪責全推給因癌末住院的妻子，但檢調事後親至醫院訊問王妻，比對兩人供詞後戳破謊言，且國內100萬美金已被及時查扣，王男只好俯首認罪。

不過，因王男在未接獲檢調後續通知的情況下，同年12月18日就將美國人頭帳戶、未查扣的56萬主動匯回WOODPARK的OBU帳戶，檢察官認為他態度良好，且WOODPARK拿回款項後也同意不追究，遂以支付公庫30萬為條件，處分王男緩起訴2年，王妻則因今年1月18日辭世，獲處分不起訴。