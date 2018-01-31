孝子逕領亡母遺產 司進會：恐犯詐欺、偽造文書

2018-01-31 13:49

〔記者吳政峰／台北報導〕

台灣司法人權進步協會常務理事、台中地檢署主任檢察官郭靜文31日在臉書PO文指出，實務上常有孝子或孝女照顧年邁雙親，協助打理金錢事務，直到雙親過世後，他們仍持雙親的印鑑到金融機構提款，辦理後事，引發其他兄弟姊妹不滿，質疑遺產分配有問題，告上法院，郭靜文提醒，人過世後的財產即屬遺產，應全體繼承人同意才能處分，否則可能觸犯詐欺及偽造文書罪。

郭靜文舉例，大兒子平日專門照顧臥病老母，老母的印鑑、存摺、提款卡、不動產所有權狀等物也交由他保管，若老母需要用錢，也委由他代為提款，等到老母身故，大兒子認為延續生前的託付，繼續依照之前的授權協助處理遺產與後事，殊不知一番孝心可能讓自己誤蹈法網。

郭靜文解釋，民法第6條、第1147條規定「人之權利能力，始於出生，終於死亡。」、「繼承，因被繼承人死亡而開始。」也就是說，縱使得到本人的授權處理其法律事務，在本人死亡之後，授權的效力也就同時終止，依法其所有財產自過世起就遺產，由全體繼承人所公同共有，未經全體繼承人同意或授權，不得處分，不論是為了處理後事，或有償還債務等理由。

因此，雖然大兒子為主要照顧人，但平日未現身的其他兒女依法也有繼承權，此時若大兒子不解法律，逕自在金融機構取款單上蓋上亡母印章，涉犯偽造文書，把取款單交給行員，讓行員陷於錯誤而交付金錢，又涉犯詐欺罪。

郭靜文表示，這是實務上最常見的遺產糾紛，兄弟姊妹為此爭論不休，最後鬧上法院，上演骨肉相殘戲碼。

郭靜文建議，雙親過世後，繼承人應先持死亡證明書到戶政機關辦理除戶，全體繼承人再委託其中一人，拿除戶後的戶籍謄本辦理提款、轉帳、勞保、健保、保險、不動產等等的財產處分，雖然過程繁複，但一切都按照法規走，可免日後訟累。