獨家》去年狂寄斷肢包裹「護鯊哥」預告第二波「毒殺」

施男本週拍片預告第二波護鯊行動是「毒殺」，引發大眾恐慌。（記者陳恩惠翻攝）

2018-01-31 13:30

［記者陳恩惠／台北報導］自稱「護鯊哥」的32歲施姓男子，去年7月間寄送沾染了紅漆的「斷肢包裹」給全國多個縣市南北貨商家，台北市迪化街11家業者也受害，案件仍在偵辦期間，施男本週一（29日）凌晨又在臉書預告，表示第二波行動將「毒殺」，對吃魚翅者發出死亡威脅，說要在全台灣的魚翅店家下毒，毒死所有吃魚翅的人，影片po出引起恐慌。

警方表示，有關「護鯊哥」近日在臉書po的「毒殺行動」訊息，已經涉及刑法的恐害危害生命罪嫌，針對施姓男子違法的部分，將儘速向臉書連繫，以便提供這位網友的相關資料，再進一步偵辦。

「護鯊哥」拿著假手自拍影片：第一次假手行動已經成功地讓一些魚翅店受到小小的驚嚇和威脅，第二次行動又將開始，由於快過年，我們已經派1300名「鬥士」，到全台所有魚翅店和賣魚翅的商家，打算在這些商家的魚翅羹裡面全部下劇毒，讓有錢想吃魚翅的人「毒死你！」，他面露猙獰說道「我要殺了你們、毒死你們、我恨死你們了！」

影片中，施姓男子一面對魚翅商惡狠狠說「我恨死你們，所以我要毒死你們」，一面下令又鼓動魚翅鬥士們「我們努力再努力，就能殺死這些讓鯊魚無辜受害的人們，我們去毒殺、毒害並加害於他們，記住你是英勇的鬥士，加油！護鯊哥在這裡支持你們，我願意盡全力支持，承擔一切的後果與責任，我絕對說到做到，等著瞧吧魚翅店們！」

施男認為，台灣的魚翅都是走私或不法途徑取得，既然商家可以違法，魚翅鬥士也可以在魚翅羹下毒，他大剌剌地說「我會發給你們（魚翅鬥士）一種很強的毒素，這毒不會讓他們（食用魚翅者）立刻死亡，但會得到慢性病的痛苦和折磨。」

他最後撂話說「我要讓你們（食用魚翅者）知道，魚翅的手就和你的手一樣，我也可以去割斷你的手，魚翅的商家聽好了，我要你的手、要你的命！」