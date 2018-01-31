A片剪輯師工作壓力太大？ 呼麻舒壓遇警GG

楊男因違停被警方盤查。（記者許國楨翻攝）

2018-01-31 13:26

〔記者許國楨／台中報導〕楊姓男子剛入行當剪輯師學徒負責日本A片剪輯，年輕氣盛的他原以為可以看遍AV女優是份不錯的工作，一開始相當投入，但接下來卻變成折磨，因為每天要剪輯起碼4、50部A片看到非常煩躁還差點不舉，竟選擇呼麻舒壓，上週因違停遇警盤查被起出大麻，他滿臉沮喪說，真的是男怕入錯行。

台中市警局保安大隊特勤中隊當天凌晨巡經漢口路一家超商前，發現一輛轎車紅線違規停車趨前盤查，24歲的楊姓駕駛表示，剛下班因工作太累且肚子餓才到超商購物暫停一下，一開始楊男神態自然、應答如流，但眼尖員警卻發現楊男一下車就雙手緊抱著隨身攜帶的包包，此舉讓警方起疑。

楊男辯稱因天冷才會抱著包包取暖，這時越講越心虛，神色開始緊張起來且手腳不斷顫抖，警方要求打開包包檢視，果不其然隨即在包包內查獲大麻毒品1包（1.25公克），楊男供稱，上月才入行當影片剪接師學徒，負責的是日本A片剪輯，原以為可以看遍最新的AV女優美女是份不錯的差事，因此即便師傅很嚴格薪水又少，每個月才一萬三千元左右，一開始不以為意相當投入。

但接下來卻是事與願違，因為每天起碼要剪輯4、50部A片，還得聽這些AV女優淫聲浪語的疲勞轟炸，看到後來整個人變得非常煩躁，還因性欲大幅降低差點不舉被女友誤會，為此想到先前出國學影像剪輯時，因人在異鄉加上工作時要很專注所以壓力很大，才會選擇呼麻放鬆。

「原以為在國外不違法在台灣應該也沒事，想要藉呼麻來麻醉自己，沒想到卻是代誌大條」，楊男滿臉沮喪說，警方聽到這番說詞也不禁啼笑皆非，訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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