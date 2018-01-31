男與少女上床 雖合意仍因侵害「貞操權」要賠錢

2018-01-31 13:03

〔記者溫于德／台北報導〕18歲朱男透過交友軟體認識未成年少女阿花（化名），女方事後因與家人吵架不願返家、主動找男方訴苦，並前往旅館上床。全案因少女再與另名男子發生性關係，社工介入調查後揭發朱男犯行。刑事一審考量被告犯後態度良好，雖依妨害性自主罪判6月刑期，但得緩刑5年，全案確定；至於民事求償，一審法官認定被告侵害原告「貞操權」，判賠30萬元，仍可上訴。

據悉，朱男、阿花2014年6、7月間透過APP交友軟體「BeeTalk」相識。少女當年8月28日晚間因細故與家人發生爭執、不願返家，前往男方打工地點訴苦；待男子下班後，兩人前往萬華區旅館上床。而女方家人找不到少女，輾轉知情朱男存在後，順利要回。

不過，阿花返家後被家長查知神情不對，卻又不願告知發生何事，直到母親嚴厲又擔心地表示「妳是危險期」後，她才承認已與朱男上床；但態度反覆的她，為了袒護男方，拒上警局報案。全案直到阿花再與另名男子發生性事後，遭社工察覺並介入，朱男才曝光。

刑事一審考量朱男不但承認犯行，還願意以10萬元與阿花和解、只是不被接受，且雙方屬合意性交，屬犯後態度良好，雖依妨害性自主罪判刑6月，但給予緩刑5年機會；上訴二審後駁回，全案定讞。

民事部分，簡易庭法官認為，朱男確實侵害阿花「貞操權」，考量雙方條件後今天上午判賠30萬元，可上訴。