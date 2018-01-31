酒駕闖台中港 警察總隊一週內逮2件

張姓男子騎機車酒駕還載兒子及同居人，被台中港務警察總隊查獲。（記者歐素美翻攝）

2018-01-31 13:00

〔記者歐素美／台中報導〕寒冬進補勿酒駕！台中港警察總隊一週內即查獲兩起酒駕案件，其中，廖男喝了保力達上工，結果擅闖台中港中突堤檢查站，警方在碼頭逮人；另一名張姓男子則酒駕騎機車載兒子及同居人，酒測值達0.93MG/L，讓警方感嘆作了孩子最不好的示範！

本月27日晚上8點40分左右，台中港警察總隊南突堤中隊中隊長許昌益及員警許嘉坪，執行取締酒駕巡邏勤務，在梧棲區南橫八路停等紅燈時，見前方一輛機車3貼，綠燈右轉後一路搖擺，快到管制站時前見員警攔查，立馬掉頭逆向逃跑，警車隨即上圍堵，機車才趕緊停靠路邊。

員警下車盤查，駕駛張男（38歲）一開口就酒氣衝天，經酒測值高達0.93MG/L，張嫌表示，從友人家喝完酒要載兒子和同居人返回龍井區的家，走錯路才差點闖進管制區。

另本月21日上午7點50分左右，廖姓男子（43歲）開車闖進台中港中突堤，經管制站人員攔查不停，警方隨即在43號碼將他逮捕到案，酒測值高達0.38MG/L，廖男表示，因為要上工所以喝了保力達補氣力。兩件酒駕案均由台中港務警察總隊依法移送台中地方法院檢察署偵辦。

警方表示， 農曆春節將至，尾牙飲宴等機會多，呼籲民眾酒後不開車或騎車，以免因貪圖一時方便而造成一輩子的遺憾。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆