2個月大男嬰睡夢中猝死 檢將解剖釐清死因

2018-01-31 12:58

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名2個月大的黎姓男嬰昨日深夜被母親發現沒了呼吸心跳，立刻送往醫院搶救，但仍回天乏術。家屬向警方表示，孩子近期一直感冒治不好，昨日晚間吃完藥後讓他睡覺，不知為何竟會發生憾事。基隆地檢署檢察官相驗後，決定擇日解剖，釐清男嬰死因。

檢警檢視男嬰外觀，並無任何外傷，無法判斷死因為何，送到醫院時已經沒有生命跡象，搶救到凌晨仍無法救回他一命。 初步調查男嬰並無先天性疾病，但近期有多次感冒就醫紀錄，是否因病身亡，待進一步釐清。