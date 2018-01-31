涉資助北韓交易無煙煤 前法官江國華100萬交保

律岡聯合企業公司負責人江衡（左），涉與北韓交易市值上億元的4萬噸無煙煤，秘密運至越南外海轉售，江衡30日訊後被依違反資恐防制法、偽造文書等罪聲羈押禁見。江衡之父前高等法院法官江國華，訊後遭限制出境、出海及住居，今早北檢再諭令他100萬元交保。 （資料照）

2018-01-31 13:04

〔記者錢利忠／台北報導〕前高等法院法官江國華與兒子江衡，涉嫌透過家族企業兩度與北韓交易無煙煤轉賣，為躲避國際追查，父子倆還疑似先購入俄羅斯煤炭產地證明書魚目混珠。江衡昨凌晨被台北地院依違反資恐防制法、偽造文書等罪裁定羈押禁見；住院中的江國華昨在病床上接受偵訊，訊後遭限制出境、出海及住居，今早北檢再諭令他100萬元交保。

據悉，江衡庭訊時把責任全推給江國華，辯稱是聽從父親指示行事，不知道交易對象為北韓，也沒有偽造俄羅斯等煤炭產地證明書。

江國華對於家族企業與北韓交易、偽造煤炭產地證明等情事也否認知情；北檢承辦檢察官昨赴台北長庚醫院訊問江國華後，將他列為涉犯資恐防制法、偽造文書等罪的偵字案被告，同時知會調查局等司法警察單位，密切留意江的行蹤。

外傳江國華父子曾將來自北韓的無煙煤轉賣給台塑，台塑對此則發表聲明表示，企業採購作業規定，除遵照政府法令之外，並於招標文件及採購合約中訂定，賣方應遵守相關進出口管制及聯合國禁運之規定，嚴禁購入制裁國家所產原物料。以台塑越南廠採購無煙煤為例，我方對外招標文件中均要求產地為俄羅斯（非北韓）生產之原物料，且需檢附「產地證明」相關文件，以確保賣方符合相關規定。查台塑越南廠去年8、9月間並未向「律岡」進口無煙煤，僅12月份進口一批產地記載為俄羅斯的無煙煤，並非來自北韓。

檢方調查，聯合國安理會已決議禁運北韓無煙煤等礦產，但江國華仍於去年八、九月間，兩度透過家族旗下的RICOH（律岡聯合）公司，以中國人士所租用的凱翔號貨輪前往北韓南浦港交易、載運無煙煤，接著再運往越南錦普港外海卸貨，轉賣給下游牟利。

法院裁定指出，聯合國安全理事會已決議北韓為禁運國家、禁止自北韓輸出煤礦，我國也依資恐防制法將北韓公告列為制裁名單，江衡父子明知如此，卻在去年八、九月間仍向北韓國營的大進公司購買煤礦，並以偽造的俄羅斯產地證明，與不實的「INVOICE」發票等押匯文件，向華南銀行申請開立信用狀。

法官認為，江向北韓進口高品質無煙煤，使北韓獲得相當經濟利益，等於間接經濟資助北韓，涉犯資恐法嫌疑重大。

江衡的員工作證說江衡有參與、指示公司業務，也知道所運輸的是北韓煤礦，還要求下屬一再提醒船東「要小心」；今年一月江衡發現帳戶被檢調凍結後，隨即指示下屬刪除與「凱翔輪」有關的電子郵件和電腦檔案，有滅證事實；江國華也打電話通知江衡「調查局來要把東西弄掉」。

法官認定，此案還有證人、共犯尚未到庭，江衡對到案者的供詞已有大致了解，若予交保，極可能逃亡、勾串、滅證，有必要羈押，裁准羈押禁見。（更新時間：13:08分）