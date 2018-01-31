嗆退警像流氓 周玉蔻被判拘役50天

賴坤柚自訴控告周玉蔻公然侮辱、誹謗，台北地方法院今判周玉蔻拘役50天，可易科罰金5萬元。可上訴。（資料照）

2018-01-31 12:15

〔記者張文川／台北報導〕資深媒體人周玉蔻，今年4月在政論節目中，指稱雲林縣退休警察協會執行長賴坤柚「你剛才那樣就是流氓」、「我現在覺得你像流氓，警察上節目像流氓！」，賴坤柚自訴控告周玉蔻公然侮辱、誹謗，台北地方法院今判周玉蔻拘役50天，可易科罰金5萬元。對此，周玉蔻在臉書發表聲明，接受判決，對賴坤柚公開道歉，表明她不會上訴，將繳付罰金。

周玉蔻臉書聲明表示：「這個案子，造成當事人賴坤柚先生感受不佳，十分介意，我非常抱歉。願意接受一審判決，不提出上訴、繳交罰鍰（按：應為罰金）,並且再度公開向賴坤柚先生及其家人致歉。我的哥哥是退休警官，我絕對尊重熱愛警察人員和他們的子弟、家人，對於部分相關人士對年金改革的不滿，深為理解」。

賴坤柚指控，周玉蔻於今年4月10日在年代電視台「新聞面對面」政論節目中，多次以言語辱罵他是「流氓」，包括「你剛才那樣就是流氓」、「我現在覺得你像流氓，警察上節目像流氓！」、「警察像流氓就是這種嘴臉」、「你就是流氓！退休警察的形象都被你搞壞了」等等。

賴坤柚主張，他擔任警察30餘年退休，現任雲林縣退休警察協會執行長，為爭取退休警員權益，上節目表達退休警察對於年金改革的理念與訴求，卻遭周玉蔻在節目中公然侮辱他的名譽，透過節目向全國播出，致使他的名譽遭受重大損害，因此提告。

周玉蔻日前出庭答辯指出，賴坤柚在節目開場回答主持人的問題時，使用大量暴力抗爭的激烈言詞，她才會批評賴的言論「像我印象中的流氓、令人反感、得不到社會共鳴」，強調她是針對賴的言論進行合理評論，是對事不對人，她的哥哥也是退休警察，她不認為賴的這些暴力抗爭年金改革的激烈言論可以代表所有退休警察。

但法官認定，周玉蔻公然謾罵同台來賓、退休警察賴坤柚是流氓，確實已貶損賴的名譽與人格，判周玉蔻有罪。（13:22更新）