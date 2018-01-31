機車男屢加霸王油 背後原因讓警察自掏腰包代付

2018-01-31 12:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市曾姓男子屢次加油不付錢，前幾次都是加油站工讀生自掏腰包幫他代墊，但工讀生見他每次加油都不給錢，無奈之下只好報警處理；員警到場處理時得知，曾男因家境貧困，時常騎機車四處繞希望找到工作，但卻四處碰壁，員警見他可憐，除了幫他繳清加油費外，還叮囑他以後若有需要就到派出所，不要再加霸王油。

警方指出，29日晚間7點多，梓官區大舍南路加油站員工報案指稱，曾姓男子（60歲）加油不付錢，請求警方前來協助；員警到場後得知，曾男已數次來加油站加油，但每次加完油後，員工要收取費用時，他卻說自己身上沒有錢，甚至要拿行照給員工抵押，員工想說也沒有多少錢，乾脆自掏腰包幫他付清。

不過，加油員表示，自己還是學生，打工賺不了多少錢，時薪也不高，長期下來不是辦法，當天曾男又來加「霸王油」，他實在無奈，於是才報案向警方請求協助。

曾男則向警方哭訴，自己因為輕微中風，無能力工作，想說騎機車到外面看看是否有較簡單的工作可以做，但是一直沒有找到，也沒有人要聘僱他，時常繞到機車沒有油，也拿不出錢來加油，才會加霸王油。

曾男還說，他有二個小孩，一個小孩還在唸書，自己半工半讀，所以勉強可以養活自己，另一個小孩目前也沒有工作，更別說給他任何費用。員警見他可憐，自掏腰包幫他付清加油的錢，還叮囑他下次不要再造成加油站店員的困擾，如有需要可直接來派出所找警察，警方會給予協助，後續再協助轉介給慈善團體給予救助，希望能幫曾男暫度難關。