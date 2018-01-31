幫友人拿假美鈔換台幣 男子被逮傻眼

吳姓男子30日持2張百元美鈔到臺灣銀行新竹分行兌換，行員卻發現這兩張鈔票表面十分平滑且色澤不自然，疑似偽鈔，立刻通報警方。（記者王駿杰翻攝）

2018-01-31 12:06

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名吳姓男子30日持2張百元美鈔到臺灣銀行新竹分行兌換，行員卻發現這兩張鈔票表面十分平滑且色澤不自然，疑似偽鈔，立刻通報警方，鑑定後證實是假，吳男嚇傻了，瘋狂解釋是受友人請託才到銀行換錢，但仍遭法辦。

派駐臺灣銀行新竹分行保七警員指出，30日接獲行員通報，指吳男持有兩張面額一百元、疑似偽鈔的美金到櫃台兌換台幣，警方到場並請專家以放大鏡進行鑑定，發現這兩張美鈔從印刷、色澤、質感以及防偽設計與真鈔差異頗大，確實是偽鈔，當場就將偽鈔加蓋作廢章，並將吳男依偽造有價證券罪嫌送辦。

吳男向警方供稱，這兩張百元美鈔是友人請他幫忙換的，該名友人指出，因弟弟拿了三張百元美鈔跟他換兩千元台幣，讓友人以為「賺到了！」便和弟弟換錢，30日友人得知他要到銀行，就拿了其中兩張美鈔，請他幫忙換成新台幣，不料是偽鈔，害他被警方逮捕。

鈔票專家張嘉閔指出，辨認鈔票真假可透過四個部份的自我鑑定，首先真鈔印刷較精緻，從美鈔後面觀看可發現一棟「房子」，鈔票翻到正面後，只要對著光線照，就能明顯從正面看到透光的房子，但偽鈔只會看到糊成一團的建物。

另外，真鈔的漸層色則明顯，偽鈔較淡，而真鈔的紙張印刷可以明顯觸摸到浮凸感，偽鈔卻是平整的，質感上，真鈔摸起來細緻平滑，偽鈔卻較粗糙，若民眾懷疑拿到偽鈔，絕對不可拿去銀行要求「換錢、存錢」，應該請行員鑑定，才不會觸法。

警方指出，若持偽鈔面額超過新台幣3千元或美金2百元，就會觸犯偽造有價證券罪嫌，可處1年以上，7年以下有期徒刑，併科3千元以下罰金。