養「小鬼」不敵乙炔破門 2詐騙機房被搗破

高市警方和刑事局南打會同中市警方，以乙炔燒開詐騙機房大門門鎖，再以破門槌撞開大門。（記者黃建華翻攝）

2018-01-31 11:45

〔記者黃建華／高雄報導〕國外雷厲查緝詐騙機房，以王姓主嫌為首的詐騙集團轉移陣地回台灣，假冒對岸「快遞公司」、「公安」電話詐騙中國民眾，高市刑大偵八隊和刑事局南打暗中蒐證兩個多月，前天會同台中警方展開收網行動，兵分二路於台中市西區和西屯區以乙炔破門，查獲2處藏身大樓的詐騙機房，王嫌等10名涉案男女被逮，屋內還疑似供奉養「小鬼」，祈求日進斗金，檢警正擴大偵辦中。

高市刑大偵八隊隊長吳政誼指出，去（106）年11月間，刑大和刑事局南打接獲情資，得知以王姓主嫌（26歲）為首的詐欺集團，因國外詐欺機房查緝日趨嚴格而返台，於臺中地區設立流動電信詐欺機房，挑戰國內警方查緝能力。

經會同刑事局南打報請臺中地檢署指揮，並與台中警方組成專案小組，對該詐欺機房進行蒐證2個多月，檢警於前（29）日12時許，分別在台中市西屯區及西區等地收網攻堅，以乙炔強勢破門進入2處詐欺機房，當場查獲王嫌等10名涉案男女，查扣犯案行動電話共23台、筆記型電腦5台、路由器2台等…證物。警方看到屋內還疑似以水果酒供奉「小鬼」，祈求日進斗金，忍不住搖頭。

經查，該集團設立電信詐騙平台，係以假冒「快遞公司」名義，隨機撥打中國當地民眾電話，謊稱身分證遭冒用為由，並可協助代為向公安局報案等假檢警方式，詐騙中國民眾財物，警方初估該集團已獲利詐騙金額上百萬元，全案依刑法詐欺罪嫌移送臺中地檢署並由專案小組持續擴大偵辦中。

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