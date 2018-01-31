捷運西門站發生火警？ 北捷一度要求人員疏散

2018-01-31 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕有搭車民眾指出，西門捷運站在30日深夜疑似發生火災，捷運站也一度廣播要求人員進行疏散，但之後民眾上前詢問時，捷運人員卻又表示捷運不受影響。

有民眾指出，捷運西門站於30日晚間近12點時突然廣播，指地下3樓發生火警，並要求人員進行疏散。但民眾上前詢問時，捷運人員又表示目前並無異常，且捷運不受影響。

不過目擊民眾也指出，現場電扶梯一度停止，且現場保全仍在持續奔走，並聽到保全說「請快點派消防員到場」。目前現場狀況有待進一步釐清。