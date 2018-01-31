偏鄉悲歌！中風啞父餓肚3天 病兒隔天猝死隔壁房

中風啞父餓3天未食，志工探視關心。（記者蔡宗憲攝）

2018-01-31 00:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島最南端鵝鑾里，28日發生一起悲慘的家中死亡案件！瘖啞又中風臥病在床的55歲洪姓男子，長期由嚴重肝病的31歲兒子洪凱文負責照料，沒想到鄰居去探視時，意外發現洪男已經3天沒吃東西，渾然不知兒子已經暴斃死亡，經里長謝春敏及恆春警方聯繫志工募集善款協助，希望洪男能平安過年。

「他指著自己肚子，手指比出3天，看了令人辛酸！」偶而會到洪家關心的吳姓鄰居說，她27日深夜到洪家關心，睡在父親隔壁房的小洪虛弱的舉手跟他打招呼，但洪父卻說已3天沒吃東西，她趕緊找來飲水乾糧應急，承諾隔天帶熱食過來。小洪常酒後躺臥，跟她揮手，因此沒特別注意他身體狀況，沒想到，隔天送早餐時，發現小洪竟已沒有生命跡象。

恆春警方調查，死者洪凱文患有嚴重肝病，卻總把親友的救濟拿去買酒、拒絕就醫，洪父瘖啞多重障礙外，還中風不良於行，都靠洪凱文照顧起居，飲食則由附近死者姑姑接濟，洪凱文死因主要是肝衰竭，但僅靠坊間草藥治療，超過3年未曾就醫。

鵝鑾里長謝春敏說，洪父除了過世的兒子，還有兩個在外地的女兒，以及住在護理之家的80歲老母親，因此，除了殘障津貼，相關社福都無法申請，所幸喪葬有中華王靈慈善協會幫忙，墾丁派出所及警分局志工吳水女、郭秀惠等人也協助善款，但洪父生活無法自裡，後續生活還有待各界伸出援手。

「不吃不喝的人體極限大約7天，但多數會補充水或流質。」恆春衛生所主任郭仁雄說，長者及臥病在床的患者，因代謝較差、體能消耗少，可能能撐的更久，但3天不吃且滴水未進，實在對身體器官有所損傷，後續應作詳細身體檢查。

郭仁雄也提到，患有嚴重肝病時，酒精跟濫用藥物是致命傷，洪姓死者在嚴重肝病情況下，竟不就醫治療，還買酒喝，甚至吃坊間草藥，加重傷害肝臟功能，提醒民眾勿輕忽肝病的可怕。

屏東縣社會處副處長徐紫雲說，洪父年僅54歲，還不在65歲獨居老人的範圍，因此，洪家的狀況並沒有任何通報記錄，目前已有社工到宅訪視，將視洪家需求，提供長照或居服員的協助。

手上還拿著炒飯要給洪男吃的吳姓婦人說，小洪身體不好又愛喝酒，擔心他沒好好照顧父親，常會帶食物去關心他們父子，當晚知道洪父餓3天相當心疼，但實在沒想到是小洪健康惡化，實在相當遺憾。

鵝鑾里長謝春敏說，小洪雖有兩個女兒及姊妹，但都旅居外地，最近的妹妹、妹夫也住在十幾公里外的墾丁社頂，平常都是吳婦跟他到家裡關心，提供食物及少額零用，日前曾發現小洪臉色不佳，但始終拒絕就醫，幸好吳婦發現得早，沒釀成更多遺憾。

「『遠親不如近鄰』，在這起案例展露無疑！」徐紫雲說，案件中男子年紀尚輕，沒在社福通報案例中，所幸當地里長及好鄰居關心，如長時間未發現父子慘況，後果實在不堪設想。