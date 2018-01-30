愛到瘋狂！裝GPS追蹤同學攔路企圖性侵 判入獄定讞

2018-01-30 23:17

〔記者楊國文／台北報導〕高雄市20歲張姓男子為追求高職夜間部班上17歲女同學，竟在對方機車上偷裝GPS衛星定位追蹤器，掌握行蹤後，竟深夜在路上押人，強拖到他的汽車內企圖性侵，因她扺抗一個多小時才脫困，最高法院今依「成年人對少年強制性交未遂罪」判張男2年4月定讞。

張男與被害少女是高職夜間部一年級同班同學，他因多次告白、追求對方不成，竟趁她機車停在校內停車場機會，偷偷在車底裝了GPS追蹤器以追蹤女同學行蹤。

2015年6月26日深夜，他透過追蹤器掌握少女騎車在高雄市小港區高鳳路上行駛，立即開車橫停攔下對方，不顧其反抗，強拉進汽車後座，並將車門上鎖剝奪行動自由，再開車到偏僻處停車，伸出狼爪強摸胸部、下體，還企圖強脫對方褲子。

被害少女拚命扺抗保護其貞操，雙手都掛彩了，張男花了一個多小時強摸少女私處和酥胸，始終無法性侵得逞，最後才同意載她回家。張男將少女載回機車停放的路旁，並要求她收下2000元，才讓她下車離去。

案發後，少女不解為何張男對她行蹤瞭若指掌，終於在機車底盤發現追蹤器，隨即報警並提出張男給付的金錢為證，對張男提告。裝GPS妨害秘密罪部份，一審判張男4月，得易罰金12萬元，因未上訴而定讞。

性侵未遂部份，高雄高分院審理認為，張男僅因愛慕少女即以非法手段探知其非公開活動，藉此掌握她的行蹤跟追性侵未遂，考量他犯後坦承犯行，想要和解，但被少女拒絕，依成年人對少年強制性交未遂罪判刑2年4月，案經上訴，最高法院駁回確定。