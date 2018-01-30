吸毒嗨幹怕「軟」 身藏10個「持久環」被抓

2018-01-30 22:57

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子疑似與男性友人吸毒「約炮」，約好在平價旅館外見面，滿意以後再開房，但陳男在等人時就被警方盯上，警方上前盤查身分，發現陳男有多項毒品前科，要求打開包包查看，竟然掉出滿地各種色彩斑斕的「持久環」以及安毒吸食器；陳男供稱，擔心吸毒後「會軟掉」，才會帶10多個持久環，供炮友挑選喜歡的款式，訊後警方將他依毒品危害防治條例移送法辦。

33歲的陳男有多項毒品前科，他疑似在同志交友APP與另一名男性網友約好，疑似由他提供性服務換取安毒，但男網友不放心，約好在旅館外先見面，如果感覺好再開房間。

警方也獲得情資，得知最近有許多同志約在市區的旅館與三溫暖，這些人大多會吸毒助興，因此特別注意附近形跡可疑的人，陳男外型消瘦、有黑眼圈，很快就引起警方注意，盤查發現陳男有多項毒品前科，同時警方也在陳男隨身的包包內，發現兩條鮮豔的軟管，連接安毒吸食器。

警方取出吸食器後，沒想到包包內數10個持久環掉到地上，讓警方看到以後覺得很尷尬，陳男自稱是因為擔心吸毒後陰莖會疲軟，因此約炮時才會帶這些持久環，以免吸毒後性交不持久，會帶這麼多持久環，是為了給炮友依不同情趣選擇，訊後警方將他依毒品危害防治條例移送法辦。

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