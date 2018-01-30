上次他譏警白癡 這次路邊尿尿終於栽了

2018-01-30 23:17

〔記者王捷／台南報導〕警方懷疑綽號阿斌的男子是中盤藥頭，去年被警方攔查時，警方搜不出毒品，阿斌譏笑帶班警官白癡，雖然被辦妨害公務，但毒品仍沒被搜出來，28日凌晨，阿斌在市區逃過被警員攔查後，放心將毒品放在副駕駛座，停車在路邊尿尿，剛好被巡邏的警員看到，警方在阿斌車上起出100多克的毒咖啡、近100公克的K毒，訊後警方將他依毒品危害防治條例移送法辦。

警方調查，20多歲的阿斌有多項毒品前科，去年開始他疑似將毒品販售網伸入市區，警方接獲情資，得知阿斌身上有毒品，不過阿斌也是老江湖，幾次遇上警方攔查，阿斌都大方讓警方搜索，有一次還鎖上車門，要求警方出示搜索票，否則沒權搜索車內，讓阿斌都全身而退。

去年，警方攔到阿斌，警方搜索未果，阿斌還譏笑帶班的警官白癡，讓警方恨得牙癢癢，將他依妨害公務逮捕，但仍找不到阿斌身上有毒品。

28日凌晨，阿斌行經警方路檢點，但是經過警方搜索，並沒有在阿斌車上搜出毒品，離開路檢點後，阿斌放心將毒品拿出，放在副駕駛座上，停在路邊尿尿，沒想到因為隨地便溺，讓他付出很大的代價，警方原本上前打算勸導他，認出阿斌後又看見車內有一大包毒品，讓阿斌被逮。

警方在阿斌車上起出一大包K毒及一大包毒品咖啡，不過阿斌否認吸毒，向警方供稱毒品是朋友寄放，訊後警方將他依毒品危害防治條例移送法辦，並循線追查毒品來源。