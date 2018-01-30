1/30 大樂透摃龜 今彩539頭獎開出2注

2018-01-30 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月30日）開獎的第107000009期大樂透頭獎摃龜、第107000026期今彩539頭獎開出2注，分別由新竹縣竹北市福德里博愛街344號的「迅盈投注站」及高雄市左營區富國路341號的「爺爺奶奶商行」開出。

第107000009期大樂透中獎號碼為：「07、08、15、23、31、36。特別號：30。」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共53注獲得，每注可得2萬6035元；肆獎共120注獲得，每注可得7392元；伍獎共2190注獲得，每注可得2000元；陸獎共2771注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬4806注獲得，每注可得400元；普獎共3萬4149注獲得，每注可得400元。

第107000009期49樂合彩中獎號碼為「07、08、15、23、31、36」，四合共17注中獎，每注可得20萬元；三合共170注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3395注中獎，每注可得1250元。

第107000026期今彩539中獎號碼為「08、10、15、17、31」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共177注獲得，每注可得2萬元；參獎共6620注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬9220注獲得，每注可獲得50元。

第107000026期39樂合彩中獎號碼為「08、10、15、17、31」，四合共3注獲得，可獨得21萬2500元；三合共202注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7066注中獎，每注可得1125元。

第107000026期3星彩中獎號碼為「715」，正彩共31注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000026期4星彩中獎號碼為「3678」，正彩共13注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」