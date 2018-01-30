吸毒恍神槍擊女友 林嫌多年前毒品黑吃黑也開槍

林嫌行兇的金牛座改造槍彈。（警方提供）

2018-01-30 21:42

［記者陳恩惠／台北報導］台北市45歲男子林億富涉嫌吸毒後出現幻聽幻覺下突然對中國籍方姓女友連開2槍，匆匆將女友抱上計程車送醫後，夥同蘇姓「毒友」搭車逃逸，逃亡3天後，今天下午在桃園市八德區友人家躲藏時，被埋伏的台北市大同分局、刑大偵三隊及特勤中隊攻堅圍捕，林嫌逃跑時扭傷腳，特勤中隊1名小隊長也在追逐中從屋頂摔下受傷；警方最後逮獲林嫌、蘇嫌，並起出1把改造金牛座手槍、11顆子彈及3包安非他命毒品，警訊後預計明天將依槍砲、毒品及殺人未遂等罪送辦。

警方調查，林嫌早在本月22日上午在桃園攜槍外出不巧遇上巡邏員警，嚇得隨手將黑槍丟在路邊車底，還是被警方逮住，當時他辯稱槍枝是友人寄放，當日獲得交保候傳，殊不知，林嫌早在13年前，疑因毒品交易糾紛，攜雙槍帶著女友前往台北市中山區鴨川旅館找竹聯幫林姓男子尋仇，當時開4槍後大搖大擺離去，林嫌也因此案入獄服刑，直到去年5月中旬才獲得裁定保護管束。

警方說，林嫌27日和蘇姓毒友、方姓女友一塊在台北市寧夏路的租屋處吸安，疑吸毒之後，突然恍神，出現幻聽幻覺，方女正巧與林嫌發生爭吵，林嫌因此將方女誤認為仇家，質問方女是不是要來害他的？於是舉槍朝方女左腿射擊，稍後清算子彈察覺短少，又認為是方女偷的，再拿出槍朝方女再射擊一次，後因方女傷勢嚴重，血流不止，林嫌才將方女抱下樓，幫她招來計程車後，與友人攜槍逃逸。

警方說，林嫌生性狡滑，逃亡過程中，故意先逃網林口、基隆等地繞行故意留行蹤，企圖混淆警方辦案方向，但仍遭警查到今天出現在桃園市八德區。

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