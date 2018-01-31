誆當過警察性交可「過運」 還逼被害人發示愛簡訊脫罪

開服飾店的廖姓男子利用剛滿20歲的被害女子涉世未深，誆稱發生性關係可以「過運」，性侵得逞，事後還逼被害人發簡訊示愛，企圖製造脫罪的證據。（情境照）

2018-01-31 00:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕開服飾店的廖姓男子見剛滿20歲的女子小如涉世未深，以其弟與店有消費糾紛需解決為由，恫稱「你家有人生病，你身上有不好的東西，會害到家人，跟我發生關係可以把我的好運傳給你」，藉以載往摩鐵性侵得逞，新竹地院依強制性交罪判刑3年6月。

判決書指出，在新竹縣湖口鄉開服飾店的廖男，因女子小如（化名）弟弟前往服飾店購物時，與廖發生消費糾紛，小如因而出面想替弟弟解決。

廖男見小如年紀尚輕且個性單純，去年8月間與小如談其弟消費糾紛處理事宜時，多次恫稱：「要對你提出教唆恐嚇告訴」、「服飾店工會要對你提告」、「黑白兩道的人要對你不利」、「我當過警察，有能力讓你擺脫罪名」、「不要跟你爸媽或第三人說，如果他們知道的話會對家人不利」等語，致小如心生畏懼，且誤信廖男確有能力私下處理這件消費糾紛，因而不敢違逆廖男之意，亦不敢將此情告知親友。

廖男與小如相約見面討論處理消費糾紛，稱「這件事需要一筆賠償金，我有能力處理，只要配合我，事情就會解決」等語，要求小如提領5000元給他，再恫稱：「你家中有人生病，你身上有不好的東西，會害到家人，跟我發生關係可以把我的好運傳給你，而且可以不用支付賠償金」等語。

因小如家中當時確實有人生病，先前曾至寺廟求籤得知將有貴人相助，誤信廖男確有能力私下處理消費糾紛，並因對廖男起畏懼之心而不敢違逆，遂任由廖男駕車載前往汽車旅館性侵得逞。

事後小如因情緒不穩定，並曾表示過想要自殺的念頭，且每當想起此事就會哭泣，家人發現後得知內情，陪同向檢警報案。

法官認為，廖男利用小如當時甫滿20歲、涉世未深，且因社會經驗尚淺、個性單純，對鬼神之說有一定程度的相信，誤認他有能力私下解決消費糾紛並幫忙改運，以此要求小如配合性交。

小如說，廖男得逞後命她傳簡訊「我真的很喜歡你！我要跟我男朋友分手！你願意跟我在一起嗎！」是在性侵後，當場要她繕打、傳送，深入調查發現，在這通簡訊後，雙方後續並無聯繫或互傳簡訊談心、互訴感情或約見等行為，顯與一般男女間表白後的發展情形不符；且倘若小如真對廖男有好感，大可在汽車旅館中當面表白，何需再傳簡訊？

況且，這通簡訊是小如在提告時主動提出，擔心事後被廖男用來作為脫罪的證據，法官依強制性交罪判處廖男3年6月徒刑。