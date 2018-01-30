票選檢察總長入選名單出爐 將送交蔡總統參考

檢察總長顏大和將在今年5月初任滿卸任。（資料照）

2018-01-30 15:26

〔記者楊國文／台北報導〕檢察總長顏大和將在今年5月初任滿卸任，檢察官協會日前舉辦全國1200多位檢察官票選檢察總長，最高檢察署今天開票結果，得票數最高前5名人選，包括高檢署檢察長王添盛、台中高分檢檢察長江惠民、新北地檢署檢察長朱兆民、法務部常務次長張斗輝、司法官學院院長蔡碧玉，每人得票數均超過20％，這份名單將送交總統蔡英文做為提名檢察總長參考。

提供總統參考名單將以姓氏筆劃排列

檢協會指出，此次提供蔡總統參考名單，不以得票數高低排列，而以姓氏筆劃排列，除得票數最高的5人，調查局長蔡清祥、台北地檢署檢察長邢泰釗、法務部政務次長陳明堂都被視為檢察總長的適任人選之一。

檢察總長顏大和表示，「每一次的檢察總長上任，檢協會一向都會做問卷調查，但規模都不如今年辦得比較公開、透明、公正來舉行，依往例，票選檢察總長人選將提供給法務部長和總統參考」。雖然名單對長官無拘束作用，但代表檢察民主化的實踐。

檢協會至今已辦過3次檢察總長票選活動，先前名列前茅的陳聰明、黃世銘和顏大和都擔任檢察總長。

檢協會擬推薦司法官班26期以前的現職檢察官，且曾任或現任法務部（政務、常務）次長、主任秘書、一、二審檢察長、最高法院檢察署主任檢察官、司法官學院院長、廉政署署長、行政執行署署長等領導職務者為原則，但檢察官亦得自行填選其他合適候選人，每位檢察官可票選5位檢察總長人選。