水塔私釀米酒 265公升稱「自用」

2018-01-30 15:15

［記者簡惠茹／宜蘭報導］年節將至，酒品用量增加，宜蘭縣蘇澳鎮一處民宅用「水塔」私釀米酒高達265公升，縣府菸酒稽查及取締小組會同縣警局一舉查獲，酒品已全數查扣，縣府財政處表示，將依檢驗報告結果開罰。宜蘭代理縣長陳金德也要求劣酒生產工廠，務必取締，保障民眾安全。

宜蘭縣政府今年1月在蘇澳民宅查獲林姓男子，將水塔裝成釀酒桶，在家中私釀米酒，財政處表示，林男自稱私釀的酒都是自用沒有販售，但是依照法規，民眾自釀酒品在100公升以內而且沒有販售是合法的，超過的話，違反菸酒管理法，將罰5萬元以上，100萬元以下罰鍰。

財政處表示，如果檢驗報告出爐後，發現是對人體有危害的「劣酒」，更會開罰30萬元以上，300萬元以下，而且行為人觸及刑責，恐有5年以下有期徒刑，甲醇添加都有標準，如果超標過多恐導致失明，財政處也從這週開始到2月14日農曆年節前擴大稽查。

「針對劣酒生產工廠，務必取締。」代理縣長陳金德今天在縣務會議中指出，即將過年，家家戶戶都會採購年貨，酒的用量也比較多，相關局處可以針對發票追查，有的加工廠以合法掩護非法，雖然有合法做酒工廠登記，但又同時另外調配生產大量劣酒，務必抓到生產烈酒和假酒的廠商，保障民眾健康。