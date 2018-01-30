家訪發覺比屋外更冷 警贈獨居嫗暖暖包

2018-01-30 14:35

〔記者陳薏云／新北報導〕永和分局新生派出所警員陳彥仁昨日家戶訪查時，發現轄內有位林姓獨居老婦，進到老婦家中，疑似因方位關係，氣溫比外頭更低，林婦在家不斷發抖，於是陳員主動送上一整袋暖暖包，希望能讓老婦溫暖地度過寒流。

陳員主動偕同中溪里長關懷林婦，陳員更自掏腰包購買暖暖包，以實際行動關心獨居長者。林婦表示，收到員警的暖暖包，讓身體熱熱的，非常謝謝。

永和分局分局長蘇永芳表示，若民眾在轄內發現有獨居老人及弱勢民眾，可主動聯繫警方或通知區公所、社福單位等，以便相關機構能及時伸出援手。