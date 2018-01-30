持榔頭連砸2小黃行竊 換來1年牢獄之災

2018-01-30 14:20

〔記者黃建華／高雄報導〕有搶奪、強盜前科的吳姓男子，不思悔改，去年8月3日凌晨缺錢花用，竟持榔頭、剪刀在三民區連續砸壞兩部計程車車窗，搜刮車內財物，未料，第一部車只竊得3百元，偷第二部車內財物就被車主發現報警逮捕，高雄地院一審將吳男依竊盜罪判刑1年。可上訴。

判決指出，吳姓男子意圖為自己不法之所有，於去年8月3日凌晨1時許，在高雄市三民區中庸街與西安街口，見莊姓民眾所有的計程車停放在該處，竟手戴棉質手套1雙，持剪刀及榔頭各1把，破壞車子右前車窗，彎腰進入車內，竊取莊男所有之現金新臺幣300元、身分證、汽車及機車駕駛執照各1張等物品得手。

半個小時後，吳男騎乘機車另於三民區，見郭姓男子所有的營業小客車停放在該處，再持剪刀及榔頭各1把，破壞該車左前車窗，侵入車內，竊取郭男所有之相片光碟1片、釘書機、印泥、行動電源、鑰匙圈、遙控器各1個。吳男欲離去之際，因郭姓車主之子聽聞聲響發覺有異，告知其父及祖父前往查看，郭姓車主當場攔下吳男後報警逮捕吳男，並扣得吳男竊得的贓物及用以行竊之棉質手套1雙、剪刀及榔頭各1把。

吳男於警詢時主動供出先前砸車竊得莊姓車主300元等犯行，警方始查悉全情。案經莊姓、郭姓被害人訴由三民第一分局報告高雄地檢署檢察官偵查起訴。 高雄地院審理，吳男坦承犯行，法官因此依竊盜罪將他判刑1年，可上訴。