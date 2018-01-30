落單老大被打破頭 混混們事後才知是自己大哥朋友

2018-01-30 14:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕前台北縣板橋市民代表林文溪2度被海山警分局提報為地方角頭，列為治平對象掃蕩，依涉及組織犯罪罪嫌法辦，活躍地方的林文溪昨（29日）晚參加過友人尾牙，到板橋寶貝公主酒店續攤，未料狹路相逢，被3天前曾遭他打傷的對方堵上，落單老大遭對方7、8名混混打破頭，林文溪就醫縫合後，找小弟要討回來，店家見狀報警，警方拘提5嫌到案，因林文溪尚未提告，警方將依聚眾鬥毆罪嫌法辦。

據瞭解，打人的5名混混指控，3天前他們吃尾牙時，同伴遭酒醉的林文溪巴頭打傷，他們懷恨在心，未料今天凌晨1時許，在酒店遇到與友人喝酒續攤而落單的林文溪，當場一擁而上毆打林文溪，造成林文溪後腦杓撕裂傷，趁亂負傷逃離；據林文溪友人說，事發前，林文溪在板橋一間知名海鮮餐廳吃尾牙，繼攤後到酒店繼續喝酒。

但這些打人的小弟，事後得知打傷自己老大的朋友，都感到很懊悔，但林文溪放話要討回來，海山警分局偵查隊也全面防堵黑道尋仇鬥毆。

林文溪105、107年間，被海山分局提報為地方角頭，警方依違反組織犯罪移送，但他獲釋後，近年仍結合天道盟、萬國、四海幫等涉及暴力討債，甚至當街砸毀被害人車輛，將被害人強押上車，新北市海山警分局、台中市烏日警分局今天兵分多路，再度拘提林文溪等13人到案，檢警更擴大追查，犯罪組織有無介入重劃區及重大工程土方，從中牟取暴利。

林文溪曾任台北縣板橋市第二區市民代表、新北市板橋區諮詢委員，為謀取不法之暴利，結合幫派分子，暴力討債及企圖介入各項重大公共工程標及重劃區土方工程。

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