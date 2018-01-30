北市植物園傳命案 1婦溺斃不到60公分水池

2018-01-30 14:00

〔記者王冠仁／台北報導〕今天早上9點多，台北市植物園傳出一起命案，植物園警衛在巡邏時，在園區內的蕨類區水池內，發現一名婦人泡在池水中且失去意識，嚇得報警。警方與救護人員獲報趕往，緊急將她拉出水池，但她已經明顯死亡。

警方查出死者是60歲張姓婦人，她遺體上沒有明顯外傷，且現場池水深度不超過60公分，警方因而初判她可能是經過池旁時不慎失足落水，且跌倒時撞擊到頭部才失去意識而溺斃。

警方說，不過由於池旁沒有監視器，警方將進一步擴大調閱周邊路口監視器，釐清張婦是何時進入植物園。