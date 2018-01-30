檢協會票選檢察總長人選 王添盛、江惠民相對高票

檢察官協會今開票，公布得票數前5名的檢察總長投票人選。（記者錢利忠攝）

2018-01-30 13:48

［記者錢利忠／台北報導］檢察總長顏大和將於今年5月8日任期屆滿卸任，身兼檢察官協會理事長的顏大和，代表檢協會舉辦票選，由全國現役檢察官選出心目中最適合的檢察總長人選，今天下午將公布得票數最高的前5名，作為全體檢察官共同推薦的總長候選人名單，提供總統蔡英文參考；截至中午為止，高檢署檢察長王添盛、台中高分檢檢察長江惠民，兩人獲得相對高票。

顏大和今主持開會儀式時表示，舉辦票選是為了讓現役檢察官選出心目中最適合的檢察總長人選，雖然票選結果沒有法律效力，對於總統也沒有拘束作用，但這個票選程序代表檢察界民主化的實踐。

顏大和指出，因票選活動沒徵得當事人同意，只會公布得票數前5名的人選，但不會公布5人票數的高低及名次，5人的排序，將依姓名筆劃排序，提供給法務部長邱太三及總統蔡英文參考。

關於此次票選，檢協會理監事會議決議，挑選司法官12期的最高檢察署主任檢察官詹麗麗、高檢署檢察長王添盛、台中高分檢檢察長江惠民等53人為被圈選人，具投票資格的檢察官，若認為有名單外的人選，也可自行圈選投票。

本次票選有效選票共1370餘張，只有現職檢察官有權投票，投票期間自1月26日起至今早結束，每張選票可勾選1至5人，最多只可勾選5人，若勾選超過5人則該張選票作廢。

今日開票由最高檢檢察官蔡瑞宗、新北地檢署主任檢察官白忠志、台北地檢署檢察官梁光宗等3人負責監票；包括法務部、高檢署、台北地檢署等多個矚目機關在內，全國共33個單位郵寄封存選票給檢協會，其中有8成5的選票分布於全國各地檢署，投票率最高的機關為宜蘭地檢署，投票率高達100％。

截至中午為止，除了位居領先的王添盛、江惠民之外，包括法務部政務次長陳明堂、台北地檢署檢察長邢泰釗、檢察司長林邦樑、調查局長蔡清祥、司法官學院院長蔡碧玉等多名被圈選人的得票數，也位在前段班且互有領先；除了既有的53名為被圈選人之外，也有檢察官自行圈選法務部參事陳瑞仁。