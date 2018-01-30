大貨車司機停慢車道綁帆布 遭垃圾車追撞今不治

2018-01-30 13:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣昨天發生鹿港垃圾車追撞前方停放慢車道的大貨車，造成正在綑綁帆布的大貨車司機重傷，送醫急救後，今天上午宣告不治，兩人酒測值均為零。

鹿港警分局福興分駐所所長林仁傑表示，這起意外發生在昨天上午約10點半左右，大貨車司機全姓男子（36歲，南投人）從台中出發，運載電鍍工廠相關貨物準備到鹿港彰濱工業區，行經龍舟路時，可能因為見天候不佳下小雨，就把大貨車停放在慢車道上，下車綑綁帆布。

警方指出，在鹿港清潔隊擔任司機的林姓男子（38歲），昨天一早獨自駕駛垃圾轉運車到溪州焚化爐卸下垃圾後，空車準備返回鹿港，當時垃圾車行駛在外側車道，疑似疏於注意，擦撞到停放在慢車道的大貨車，正在綑綁帆布的全姓男子遭到撞擊，先送往鹿基醫院急救，再轉往彰基救治，由於下半身多處骨折，失血過多，在今天上午10點40分左右宣告不治。

警方表示，垃圾車林姓司機除了撞上停放路旁的大貨車以外，還連帶撞上停放路旁的3部自小客車，垃圾車的車頭全毀，所幸停放路旁的自小客車全是空車，這起意外的兩名司機酒測值均為零，訊後全案以業務過失致死罪嫌將林姓司機移送偵辦。

鹿港清潔隊長徐舜賢表示，林姓司機在清潔隊任職3、4年，擁有營業用大客車駕照，也是垃圾轉運車的合格駕駛，發生這起遺憾的意外後，林男將會暫時先調整職務，全案一切依法處理。

徐舜賢指出，由於意外事件的轉運車嚴重受損，將先行向伸港清潔隊商借，垃圾清運不受影響。

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