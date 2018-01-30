低溫壟罩 台電澎湖區處長疑心臟病猝逝

2018-01-30 13:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來氣溫驟降！台電澎湖區處長郭財利，在上班時間傳出身體不適，雖緊急送往三總澎湖醫院搶救，但疑因心血管疾病搶救不及猝逝，台電已緊急通知家屬由台灣桃園趕抵澎湖處理，也將從優進行撫卹。

前年5月4日由台電台北南區營業處副處長，調升澎湖區處處長的郭財利，現年65歲，同事表示前幾天就聽說處長自訴身體不適，懷疑是胃食道逆流，今日上午仍正常進入辦公室上班，卻傳出身體不適，緊急由救護車送往三總澎湖醫院搶救，11時由醫院傳出猝逝噩耗。

由於連日來澎湖氣溫驟降，體表溫度約在10度，懷疑是心血管疾病奪走郭財利寶貴生命，導致客死異鄉，台電已緊急通知郭在桃園的家屬趕抵澎湖，處理相關後事，另外郭在台電服務年資已逾40年，也將以最優越的條件進行撫卹，澎湖各界聞訊噩耗，都深表哀痛，並希望台電繼續推動接管自營發電離島作業時程。

澎湖因位處離島，許多中央級單位首長派駐抵澎，都是單身赴任，飲食住宿乏人照料，往往出現心血管疾病而不自知，前任中華電信澎湖區營業處經理洪百蒼就發生小中風，治癒後調回台灣；現在又發生台電澎湖區處長郭財利疑因心血管疾病猝逝，魂斷異鄉，讓外界不勝唏噓！也讓外界正視外派首長的健康狀況，才能避免憾事再度發生。