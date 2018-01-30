員警執勤安全第1 這款警示燈掛身防撞...

藍紅閃燦肩掛式警示燈讓用路人看清楚員警指揮手勢，更維護執勤安全。（記者許國楨翻攝）

2018-01-30 13:30

〔記者許國楨／台中報導〕為提升員警夜間執勤安全，台中市警局交通大隊最近發放各中隊最新式的兩款LED警示燈，不僅員警佩掛可增加能見度，另配置巡邏車可在引擎熄火狀態下開啟，除明亮、輕巧及攜帶方便等優點外，更重要的是讓用路人能看清楚員警指揮手勢，提醒用路人「員警在這裡」維護執勤安全，交通更順暢。

交大大隊長郭士傑說，台中市人口數位居全台第二，轄區多處聯外道路及樞紐要道，交通流量驚人，因應夜間路檢執勤增多，而員警置身車陣當中專注疏導交通，常遇到車輛搶黃燈等突發事件，也易險象環生。

另有鑑於以往巡邏車於執勤時車頂警示燈長開，易使警車耗損，最近為此採購最新式的LED暴閃警示燈及配發肩掛式警示燈，其中藍紅閃燦肩掛式警示燈500個，目前已陸續分發各交通中隊及分小隊使用，並請員警執勤中務必配掛，提醒用路人「員警在這裡」，讓用路人能看清楚看到執勤人員的指揮手勢，讓員警多一層保障。

至於最新式LED車頂爆閃警示燈，質量輕巧，收放自如，可在巡邏車引擎熄火狀態下開啟，亮度更優於一般巡邏車車頂上警示燈，除明亮、輕巧、節能及攜帶方便等優點外，更維護員警執勤時的安全。