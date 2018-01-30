網拍盜圖爽自用 司進會：1張圖和解金萬元起跳

2018-01-30 13:12

〔記者吳政峰／台北報導〕一名販售假睫毛的網路賣家，懶得自拍圖片展示，竟任意擷取彩妝部落客的圖，放在自己的賣場上使用，觸犯「著作權法」，最後以8000元和解，桃園地檢署檢察官、台灣司法人權進步協會監事王齡梓今天（30日）指出，未經同意就重製並公開展示他人作品，最高可處5年徒刑，網路賣家不可不慎。

王齡梓表示，許多民眾買了商品發現不適用，或網購商品後，在其他拍賣網站轉賣，為了方便，直接擷取官網或前手賣家所拍攝的圖片、文案，甚至是擷取他人部落格內照片作為自己的廣告，雖然省事方便，然而，若未經授權同意使用的圖片、文字說明，均有可能構成「著作權法」第91條之重製罪，而貼在自己的賣場上販賣，另外構成公開展示，最重可處5年以下有期徒刑。

王齡梓指出，雖然此罪屬於告訴乃論，可以透過和解避免刑責上身，但告訴人會主張聘請攝影師、模特兒拍照，已投注大量成本、心力，要求鉅額和解金，一張照片往往萬元起跳，為了賣個數十、數百元商品，卻要付出數萬元和解金，值得嗎？

實務上常見有些民眾遭告時，辯稱曾經詢問前手賣家是否可用，獲允准後才轉載，王齡梓強調，網拍上充斥不少未經授權使用之圖片，可能前手賣家亦是盜圖之人！且著作權無庸登記、註冊，只要作品完成，認定有原創性，就會受到保護。

王齡梓建議，想當老闆賣東西，請先詢問原所有權人是否同意使用圖片、文案，不然就是自己拍、自己寫卡妥當！