7口困電梯警消即刻救援 淡定孫：「阿嬤不哭！」

2018-01-30 12:53

〔記者許國楨／台中報導〕劉姓市民上週一家7口上週受困故障的地下停車場電梯內，警、消獲報趕往救援時發現電梯裡的阿嬤因為太過緊張導致氣喘快發作，此時聽到5歲小男孩淡定的安慰阿嬤，「要放鬆，慢慢呼吸」，接著撬開電梯門時小男童率先淡定地走出，雙眼骨碌骨碌的看著前來協助的大人，成熟冷靜的表現讓眾人讚嘆不已。

台中市第二分局公園派出所當天接獲民眾報案，表示精武路地下停車場的電梯故障，劉姓民眾全家4大3小都受困在電梯內，所幸手機仍能發話向警方尋求協助，警員伍震傑獲報趕赴現場並通知消防局派員到場救援時，先向受困民眾精神喊話安撫不安情緒，電梯裡的阿嬤則因為太過緊張導致氣喘快發作，感覺很驚慌。

此時伍員聽到電梯內小男孩淡定的安慰叫「阿嬤要放鬆，慢慢呼吸，然後不哭不哭」，讓平常也是這樣安慰小女兒的伍員聽了很感動，與消防救護人員擔心民眾受困密閉電梯內時間太久會情緒焦躁，可能會發生無法預料的狀況，決定撬門救人。

當電梯門被撬開時，小男童率先淡定走出，雙眼骨碌骨碌的看著前來協助的大人，成熟冷靜的表現讓大人們都讚嘆不已，警消也趕緊將全家人救出，結束這場電梯受困驚魂記；而脫困後的民眾雖然滿臉驚慌，所幸身體皆無外傷或缺氧情況，警方也請維修廠商立即檢修並在各樓層張貼電梯故障醒語，提醒民眾暫時勿使用，避免再有類似意外情形發生。