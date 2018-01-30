買3萬筆電只有3千真鈔 易科罰金要36萬

2018-01-30 12:55

［記者楊政郡／台中報導］22歲張男異想天開，拿3張千元鈔混雜假鈔，企圖從網路購入3萬元的筆電，邀對方面交，但拿了筆電就跑，可是對方立即報警且通知旋轉拍賣網站，留下明確跡證，法官認為他專科畢業，是非觀念偏差，判處6月徒刑，易科罰金以2000元折算一日，需36萬元，筆電銷贓19000元沒入或追徵。

判決書指出，張男某專科畢業，105年6月透過旋轉拍賣網站，向賣家佯以願以3萬元買下黃男一台筆電，雙方約在逢大福興北路旁交易。但張男僅有3張千元鈔，另22張假鈔在下，當黃男給他筆電後，他放進機車內，塞了一疊鈔票給黃男，黃正在點鈔，他就騎上機車跑了，黃男一數發現有假鈔，立即又上車追趕，但車子太多在福興北路往僑光大學方向就追丟了，當天黃男立即報案處理。

且當天完成報案又向旋轉拍賣網站通報暱稱「阿兵哥張」有交易不確實情形，而該網站回覆將觀察，事後也將該被告封鎖，而當晚黃男也在網路通知張男「我已報警了」。

張男到案後矢口否認，辯稱他拿的都是真鈔，且黃在他面前數過了，錢是向父親拿現金，也因賣手機拿到2萬6千或2萬7千元，他就直接拿去付筆電，但法官發現他都無法進一步提出證明。

另外黃男整個報案過程，及拍賣網站平台的處理過程，還有張男銷贓的過程，如果張付的是真鈔，當筆電被黃男遠端上鎖後，理應找黃男理論，他卻降價急著求售，兩相比較，黃男的供詞處處有跡證，張男罪嫌明確。