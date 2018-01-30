小模命案》傳喚「品格證人」 程宇父母都拒絕作證

程父今至士林地院出庭拒絕作證，庭後也不接受採訪，快步離開。（記者黃捷翻攝）

2018-01-30 12:39

［記者黃捷／台北報導］男子程宇涉嫌性侵殺害陳姓小模，遭檢方依性侵殺人罪起訴。士林地院上次傳喚程母出庭，但程母推託「我一無所知」，拒絕作證，今開庭再傳程父出庭，程父稱早在程宇9歲時就沒住一起，完全不清楚狀況，同樣拒絕作證。

檢方起訴指出，程宇透過女友梁思惠認識陳女，去年2月約陳女外拍，卻把她引導至北市南港萬象大樓地下室，趁四下無人時掐昏陳女，性侵後再以以背包背帶勒斃。程宇被逮後還誆稱梁女是主謀，害梁女無辜被羈押3天。

程宇的辯護律師在前幾次開庭，聲請心理、精神鑑定，釐清程宇是否有教化可能，並請求傳喚程宇父母、師長出庭作「品格證人」，了解程宇的人格發展史。

據了解，程宇父母都聲稱不清楚狀況拒絕作證，法院另傳喚程宇的國中舞蹈老師，老師也僅證稱雖然記得有程宇這個學生，但沒有特殊事跡或行為，印象並不深刻。

另外，合議庭日前僅裁准由榮民總醫院對程宇精神鑑定，但律師堅持精神鑑定與心理鑑定是不同的項目，還是希望委請台大醫院進行心理鑑定，儘管合議庭告知台大排程幾乎滿檔，鑑定結果可能要等到今年6月以後，律師仍表示：「沒有意見，我們可以等。」