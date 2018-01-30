莽夫怨妻不洗碗持鐵棍暴打 妻住院10天夫判刑10月

2018-01-30 12:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕莊姓男子多次對妻子言語與肢體施暴，導致妻子4度聲請保護令，莊男甚至因她不洗碗就持鐵棍痛毆，新竹地院依傷害罪判刑10月。

判決書指出，61歲莊姓男子去年7月不滿妻子陳女不洗碗盤，還把鍋子放在地上引發聲響，兩人因而吵架，沒想到兒子擋在夫妻之間，甚至母子聯手要求他滾出家門，讓他不滿。他見妻子要外出上班之際，即拿起放在房內的鐵棍，朝著妻子的身體、頭部猛打，造成全身多處受傷。

兒女聽到媽媽喊叫，即前去阻攔，莊男才罷手離去。事後主動向警方自首，坦承自已動手傷害妻子，且自願受裁判。其妻因傷重住院10天才出院，並怒控丈夫殺人未遂。新竹檢方也依殺人未遂罪嫌起訴莊男。

案經新竹地院審理，莊男向法官表示，他確實傷害妻子，但沒有殺人的意圖，當時是很生氣沒有多想，才會拿鐵棍毆妻，因為妻子叫小孩打他，還要趕他出家門。莊男辯護人也表示，夫妻關係不佳，且正進行離婚訴訟，陳女有誇大不實的指控。

法官調查發現，莊男在回覆問題時，都會附帶批評指責妻子，答出與案情無關的事，可見並非遇事隱忍而善逞口舌，認定他避重就輕，隱匿自已對妻子言語攻擊部分。且此次爭執是因收拾碗盤而發生爭吵，導致莊男生氣持鐵棍揮打被害人，不是無端滋事，看不出先生僅因日常小事衝突，就萌生殺害或重傷害妻子的動機，難以認定有殺人或重傷害的意圖。

另審酌陳女傷勢，除頭部外，其他四肢均有傷勢，並非如她指控集中身體正面，顯見指訴有誇大渲染。而其兒女出手制止後，莊男就持鐵棍停手離開，加上陳女曾4度聲請保護令，但仍維持婚姻，沒有重大仇恨，且受傷後送醫意識均清楚，顯見並未遭夫鐵棍揮打而昏迷，證明莊男生氣下動手仍有注意下手輕重，難以主觀的認定有殺人的故意，因此認莊男僅犯傷害罪。

法官審酌莊男犯後持凶器向警自首，但不知反省過錯，還具狀表示妻子需再教育，指述妻子對他言語暴力讓他忍無可忍，卻縱容自已肢體暴力，加上未和解，因此依傷害罪判刑10月。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆