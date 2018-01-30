搶好康！特等獎茶葉排隊競標

2018-01-30 12:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕行政執行署彰化分署將於下週二（2月6日）舉辦拍賣會，標售5000件台灣貨的查封物，其中，曾獲茶葉特等獎等殊榮的南投縣竹山鎮林姓茶農，需抵償欠稅金而被查封的322台斤高山茶，因為民眾詢問度很踴躍，彰化分署公平起見，祭出限量購買，當天上午9時45分清點現場排隊人數，再依照排隊人數現場決定每人可購買數量，以降低民眾沒買到產生怨言和質疑聲音。

這場拍賣會將於2月6日上午10時至12時在彰化分署1樓大廳登場，拍賣物品包含322斤竹山杉林溪茶區大鞍高山茶、500包種植雲林北港竹炭花生、700瓶天然無添加化學成分的無患子洗髮精沐浴乳、家事達人按讚的600塊手工潤膚皂、洗衣皂，還有來自社頭3000雙男士襪、少女襪、絲襪及彰化業者生產的500個護肘、護踝等等。

彰化分署表示，5000件拍賣物品保證產地為台灣，競標價格會用低於市價價格回饋當天參加民眾，而322台斤的高山茶，彰化分署確認是正港台灣高山茶，不少民眾表達必買決心，來電詢問購買規則的人很多。

彰化分署指出，為了不讓特別跑一趟到場的民眾落空掃興，同時顧慮拍賣地點就在彰化市人車往來頻繁的中山路大馬路旁，即彰化縣農會前廣場，恐民眾過早至現場排隊而影響周遭交通和同棟大樓上班族，拍賣當天會請在場媒體記者和第1名排隊民眾，一起確認拍賣茶葉數量為322斤後，再開始拍賣活動，且按照現場排隊人數平均計算每人可購買數量，儘量做到讓排隊者都能買到。