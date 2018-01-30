烏龍！太電未繳裁判費 掏空案民事部分孫道存免賠

太平洋電線電纜公司遭掏空200億元案，前董事長孫道存去年9月入獄。（資料照）

2018-01-30 12:04

〔記者楊國文／台北報導〕太平洋電信電纜公司200億元掏空案，民事部分，台北地院6年前判名媛孫芸芸的父親、前太電董事長孫道存，太電前財務長胡洪九等兩人要連帶賠償太電港幣1億8490萬餘元（約6.9億新台幣），胡個人賠美金3億271萬元，加計利息約140億元，上訴後，孫繳800多萬裁判費，但太電未繳裁判費，高院廢棄胡、孫連帶部份，今判孫、胡均免連帶賠該港幣1億8490萬元，僅胡個人須賠太電美金3億265萬餘元，可上訴。

本案爆發於1996年，胡、孫被控自1990年起，隱瞞太電董事會在中國、香港成立太豐行等多家子公司，以持股方式把資金匯到子公司。1995年起胡陸續再以幫子公司作保借錢、假買賣等手法，掏空200億元並侵吞其中100億元，任總經理的孫則任由胡侵吞資產。

案件爆發後，檢方認定主謀是胡，羈押禁見，胡在一審法院審理期間，則被以當時創紀錄的1.5億天價交保；孫則在偵查中被以500萬元交保。

胡洪九辯稱，海外公司資產都已移轉給太電，不能重複求償。孫也稱，海外投資都是胡一手掌控，他被架空無從知悉財報。但法官據刑事判決，認定胡、孫聯手掏空太電資產，計算後兩人共要賠太電公司本金加7年利息合計140億元台幣，創下掏空案賠償金最高紀錄。

刑事部分，歷經13年審理，去年8月間，最高法院認定胡一手策劃將太電海外資產侵占入己、債留太電，孫則配合演出、隱瞞董事會相關不法情事，判孫有期徒刑3年、胡有期徒刑14年6月、併科罰金10億元，全案定讞。兩人在去年9月間相繼發監執行。

民事部分，太電提出附帶民事訴訟，求償美金3.02億與港幣1.85億，約求償新台幣98億餘元。一審判決孫、胡連帶賠償港幣1.85億部分，至於美金3.02億部分由胡獨力賠償。案經上訴，高院30日宣判，高院認為太電因未繳裁判費，程序不合法而廢棄一審判決賠償港幣1.85億部分，至於一審判胡賠美金3.02億部分，則已確定。（12:46更新）