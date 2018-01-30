無煙煤交易案 檢察官今赴醫院就訊江國華

2018-01-30 11:54

〔記者謝君臨／台北報導〕檢調偵辦前法官江國華、江衡父子涉與北韓交易市值上億元的4噸無煙煤，秘密運至越南外海轉售，前天7路搜索約談江男父子等8人，江衡訊後被依違反資恐防制法、偽造文書等罪收押禁見，江國華則住院未到案；據悉，承辦檢察官白勝文昨晚已到醫院了解江身體狀況，今再赴醫院就訊江國華。

江國華畢業於台大法律系，司法官21期結業，歷任台北地院、高雄高分院及高院法官兼書記官長。他擔任高院法官期間，曾審理蘇建和等三死囚案再審，判三人無罪且當庭釋放而聲名大噪；2006年間、江擔任高院法官時，曾私下經營跨國煤礦生意引發爭議，「這次作生意竟作到北韓」，讓法界議論紛紛。

檢調獲報，江男父子分別擔任黑航律控投資控股公司、律岡聯合企業負責人，涉嫌於去年8、9月間，透過中國人士所租用的貨輪，前往北韓南浦港交易市值300多萬美元（約1億多新台幣）的無煙煤，並秘密載運至越南錦普港外海卸貨，轉賣給下游。

據指出，江男父子與北韓交易期間，涉嫌先向俄羅斯購得煤炭產地證明書，佯裝成該批貨物是從俄羅斯運到越南，載運無煙煤時，還涉嫌關掉船隻衛星定位及偽造航行日誌等方式，躲避國際追查及蒐證，但相關資訊仍被CIA掌握，並拍下貨輪外觀照片，供我國追查幕後主嫌。

據悉，江男的公司本來就和北韓有貿易往來，本案雙方簽約合作運送無煙煤，先由北韓勞動部旗下的大進公司出面，委託江男承租貨輪，將北韓生產的無煙煤運往越南，每次大約幾千噸，江男只需將無煙煤於時間內送抵越南，每筆合約可獲利1、2億元。

偵辦人員初步調查，雙方至少簽訂2次以上合約，獲利約4億元，此次事跡敗露後，還有幾艘貨輪在海上停留，靠岸後將面臨逮捕。

據了解，無煙煤主要是用在工業煉鋼使用，全世界又以北韓出產的品質最佳，而且售價低廉，是許多工業國家喜愛的工業原料。

檢調前天兵分7路，搜索江國華、江衡父子所屬多家關係企業，約談江男父子等8人，除江衡訊後遭聲押禁見獲准外，公司旗下兩名職員各以10萬元交保。