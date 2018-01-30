膽敢侵門踏戶！父子檔聯手逮慣竊

2018-01-30 11:44

〔記者許國楨／台中報導〕劉姓慣竊最近才出獄又重操舊業，偷了一輛小貨車代步趁著大半夜侵入工廠行竊，但才剛撬開鐵門就被收到監視器警報連線到手機的業者發現，結果父子倆開車趕往攔下企圖落跑的劉嫌時，他一度躲在贓車上高喊，「我和解」，但仍被揪出壓制交給趕到警方逮捕送辦。

台中市第五分局北屯派出所本月26日凌晨1時許接獲民眾報案，指有竊賊侵入自家工廠需警方協助，警員孫鎮中與林文弘等人獲報趕抵時，只見44歲的劉姓竊賊已被工廠陳姓業者父子二人制伏，22歲陳姓業者向警方說，手機有遠端連線自家工廠大門的監視系統，只要大門被打開，監視系統都會發警報到手機上。

稍早他發現手機突然發布警示，赫見有人正以鐵撬破壞工廠準備入侵，他馬上與50歲的父親一起開車趕往，到達時工廠大門已被撬開，此時劉嫌一發現有車子靠近，立即跳上偷來的小貨車駕駛座準備逃走。

陳男說，他和父親為防止對方逃跑上前與對方發生拉扯，進一步將他扯離車輛制伏，再交給趕抵員警上銬逮捕，警方同時在現場查扣鐵撬等犯案工具，查出代步小貨車也是前一天在豐原區竊得；有多項竊盜刑案紀錄的劉嫌供稱，日前出獄後自南部到台中投靠親友借錢未果，才會重操舊業，警方則在訊後將全案依竊盜罪嫌送辦。