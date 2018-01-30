林口電子工廠暗夜惡火 18名員工驚慌逃竄

工廠暗夜惡火，火勢照亮夜空。（記者曾健銘翻攝）

2018-01-30 11:13

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市林口區工四路一間工廠，今日凌晨2時許驚傳火警，陣陣濃煙從工廠1樓竄出，嚇得當時正在作業的18名員工驚慌逃竄，警消獲報趕抵現場緊急射水灌救，半小時內控制火勢，經查未造成人員傷亡。

警消初步調查，現場燃燒面積約20坪大小，由於工廠內存放300公升的異丙醇，造成火勢一度延燒，所幸警消趕抵後緊急射水侷限火勢，目前火調人員介入調查，詳細起火原因仍待釐清。