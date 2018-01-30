吳男連射17槍傷及3人、辯稱只想嚇嚇對方

2018-01-30 11:12

［記者楊政郡／台中報導］去年9月在太平區東平路上一陣亂槍造成3傷案件，吳東宗（43歲）酒後誤認仇家找來幫手，竟持90改造手槍，莫名朝路旁停車和麵店連開17槍，造成駕駛朱男身中3槍，副駕駛王男遭流彈波及，正巧開車行經的林姓女駕駛被流彈波及肚皮（未據告訴），台中地檢署依殺人未遂及持有槍械等罪起訴。

起訴書指出，吳嫌在東平路住處的對面是家麵店，麵店的騎樓有蔡男擺菜攤賣菜，吳嫌懷疑蔡男經常在背後講他壞話，說他有不法勾當等等，而找蔡男理論兩人發生口角。

106年9月21日當天下午3時許，吳男看到東平路上停了一輛自小客，車內駕駛很面孰，就懷疑是蔡男找來助陣、尋臖，其實車內朱姓駕駛是來找吳男之姪子聊天，而吳男姪子也趴在車旁與車內人員聊天，車內還有副駕駛座王男，後座有朱妻及兩名均未滿1歲的子女。

吳男像發瘋似的，拿出90改造手槍，兩個彈匣內有21顆子彈，不分青紅皂白，拉開姪子就朝車內駕駛座連開7槍，朱男以雙手擋住頭部，造成右手肘、右肩和右胸身中3槍，負傷的朱男趕緊倒車迴轉逃命，最後因身中多槍失血過多，失控撞到路邊電線桿才停車。

此時吳男看到蔡男出現在麵店內，又在路上朝店內開3槍，又走近再開3槍，原在店內蔡男等人紛紛躲避或躲到樓上，吳男又走回朱男車旁，朱妻趕緊抱著孩子下車逃離，副駕駛王男受輕傷，跨到駕駛座趕緊要把車開走，吳男又從車側及車後連開4槍。

而這一陣亂槍射擊，正巧行經該處的林姓女駕駛，肚皮被流彈擦傷（未提告），警方到場吳男躲進屋內，雙方對峙2個多小時，在親友勸說下吳男才交出槍枝、投降。

吳男被帶回警局後因酒醉倒頭呼呼大睡，翌日酒醒才接受偵訊，坦承持有槍械，辯稱開槍只是想嚇嚇對方。檢方依殺人未遂及持有槍械等罪起訴。