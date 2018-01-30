年節米酒用量大 台中查獲私釀米酒

2018-01-30 11:07

〔記者歐素美／台中報導〕冬令進補及年節米酒用量大，台中市大安區白姓男子利用假日返鄉私釀米酒，每台斤賣60元，準備在年前販售賺外快，遭台中市警務警察總隊查獲，警方在工寮內查扣私釀米酒成品1208公升、半成品2880公升，市價約24萬元，依違反菸酒管理法移請台中市政府財政局裁處。

台中港務警察總隊刑事警察隊於數月前接獲線報，指大安區東西七路一處工寮疑似為地下釀酒工廠，遂成立專案小組查緝，警方前往現場勘查，發現該處平日無人居住，但工寮內留有不少疑似供釀酒使用的空塑膠水缸，研判確有私釀酒品嫌疑，經連續數月監控，約2週前發現該處偶有人員進出釀酒，但時段不定。

警方經長期跟監，見時機成熟，本月28日上午會同台中市政府財政局菸酒科、台中市警察局大甲分局偵查隊人員到場稽查，57歲負責人白姓男子坦承從父母那裡學會釀酒技術，平日在桃園從事倉儲工作，租下大安區工寮，假日才返鄉私釀米酒，每台斤以60元販售，想在年前賺點外快。

警方共在工寮內查獲私釀米酒成品共1208公升，酒精濃度約30%至38%不等、半成品2880公升，共值市價約24萬元，還有2組蒸餾器，由於白男私釀酒品已超過100公升，警方依違反菸酒管理法將白男移請台中市政府財政局裁處。

警方表示，年關將近，為應付年節及寒流來襲國人進補需求，業者利用廢棄工寮以簡陋的蒸餾設備私釀米酒，現場缺乏任何消毒設施，衛生條件很差，呼籲民眾勿購買來源不明、未經檢驗合格的酒品，以免得不償失。

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