涉向北韓買無煙煤 法官之子江衡被法院裁定羈押禁見

律岡聯合企業公司負責人江衡（左），涉與北韓交易市值上億元的4噸無煙煤，秘密運至越南外海轉售，江衡30日訊後被依違反資恐防制法、偽造文書等罪聲羈押禁見。（記者廖振輝攝）

2018-01-30 01:44

［記者張文川／台北報導］台北地檢署偵辦律岡聯合企業公司負責人江衡，涉嫌透過中國人士租貨輪，前往北韓南浦港載送無煙煤，再轉賣至越南，檢、調週日兵分7路搜索並約談8人，訊後依違反「資恐防制法」、偽造文書等罪，昨向台北地院聲押禁見江衡；法官昨晚間開庭後，今凌晨1時許裁定羈押禁見。

江父江國華（前高等法院法官）也被列為同案共犯，但他因病住院，目前尚未到案；江衡旗下2名員工，各獲檢方諭令10萬元交保。

裁定指出，江衡為律岡公司負責人，在聯合國安全理事會決議北韓為禁運國家、禁止自北韓輸出煤礦後，我國也依資恐防制法公告將北韓列為制裁名單，江衡與共犯明知如此，卻在去年8、9月間仍向北韓國營公司購買煤礦，並以偽造的俄羅斯產地證明，與不實的「INVOICE」發票等押匯文件，向華南銀行申請開立信用狀。

已到案的江衡下屬作證指稱，江衡不僅是律岡公司的名義負責人，且都有參與、指示公司業務，且知道所運輸的是北韓的媒礦，還要求下屬要一再提醒船東要小心，可見江衡明知此情，仍向北韓進口高品質無煙煤，使北韓國營公司獲有相當的經濟利益，等於間接經濟資助北韓，涉觸犯資恐法「資助恐怖活動罪」與刑法「行使業務登載不實文書罪」。

裁定又指，江衡下屬證人供稱，今年1月江衡發現帳戶被凍結後，隨即指示下屬要刪除與「凱翔輪」有關的電子郵件和電腦檔案，有滅證事實，同案共犯也打電話通知江衡「調查局來要把東西弄掉」，這也有監聽譯文為證，且此案還有證人、共犯尚未到庭。

法官認定，江衡對於到案共犯、證人的供詞已有大致了解，若予交保，極可能有逃亡、勾串、滅證之虞，有羈押的必要，裁准羈押禁見。

檢調獲報，2017年8月至9月間，江嫌透過中國人士租用貨輪，前往北韓港口載送無煙煤，並以關閉衛星定位、購買不實產地證明及偽造航行日誌等方式，將無煙煤運抵越南外海卸貨轉售，涉違反聯合國安全理事會制裁之決議。